Ruba i gioielli in Rsa: denunciata 44enne operatrice

Aveva rubato due monili in oro da altrettante ospiti della Rsa di Rho: denunciata a piede libero un operatrice sanitaria ucraina di 44 anni.

Ruba i gioelli in Rsa: denunciata Oss

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Rho, al termine di immediate indagini, hanno denunciato in stato di libertà una operatrice socio sanitaria 44enne ucraina per furto aggravato continuato ai danni di due anziani ospiti della struttura.

I Carabinieri, alle ore 16, sono intervenuti presso una R.S.A. di via Carroccio a Rho, ove era stato segnalato il furto di alcuni monili in oro ai danni di due anziani degenti, una 91enne ed 81enne, entrambi italiani. A segnalare alle Forze dell'ordine quanto accaduto, sono stati i responsabili della Fondazione Rhodense.

La donna ha restituito i monili

Dopo i primi accertamenti, i militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico della 44enne operatrice socio sanitaria che aveva avuto accesso, in tempi diversi, all’interno delle stanze occupate dalle vittime. Dopo esser stata accompagnata presso gli uffici Arma per ulteriori accertamenti, la donna ha ammesso l’addebito e ha consegnato spontaneamente ai Carabinieri un anello in oro, sottratto alla 91enne, ed una collana in oro, asportata all'81enne.

La refurtiva è stata restituita ai rispettivi proprietari.