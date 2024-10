Ruba generi alimentari al Tigros, quando esce ci sono i Carabinieri

Ruba generi alimentari al Tigros di via Garibaldi a Pogliano Milanese ma quando esce ad aspettarla ci sono i carabinieri della Stazione di Nerviano

Merce rubata per un valore complessivo di 70 euro

Guai per una donna di 40 anni residente a Busto Garolfo. La donna ieri, giovedì, ha fatto la spesa, senza pagare tra le corsie del supermercato poglianese, rubando merce alimentare per un valore di circa 70 euro, danneggiandone le confezioni.

La donna uscita dal supermercato si è diretta verso l'auto del compagno, ad attenderla c'erano i Carabinieri

All'uscita dal supermercato la donna si è diretta verso l'auto del compagno trovando però i Carabinieri della Stazione di Nerviano che stavano controllando l'uomo, una persona nota alle forze dell'ordine, che attendeva in auto davanti all'ingresso del Tigros. La donna è stata portata in caserma e dopo i controlli del caso trattenuta nelle camere di sicurezza prima di essere trasferita, questa mattina, venerdì, a Milano per il processo per direttissima