Prima ha cercato di rubare un paio di lampadine, poi è stato scoperto e nella fuga ha ferito un dipendente a Legnano.

Ruba due lampadine e aggredisce un commesso: arrestato un uomo

Momenti di paura quelli che si sono vissuti la mattina di oggi, giovedì 28 novembre 2024, in un negozio di lampadine in Corso Italia, in pieno centro cittadino. E' qui che un uomo, di origini straniere, è entrato nel negozio e ha cercato di prenderne un paio. Solo che è stato notato da un dipendente di 48 anni. Il ladro, vistosi scoperto, ha colpito il lavoratore che è rimasto ferito.

E poi si è dato alla fuga. Sul posto sono arrivate l'ambulanza della Croce rossa insieme a una volante

della Polizia di Stato. Per fortuna, il dipendente se l'è cavata con uno spavento e qualche contusione: per lui è stato necessario il trasporto in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano