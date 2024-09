Ruba due biciclette nella piazza della stazione: la Polizia di Stato lo denuncia per furto aggravato

Venerdì mattina, gli agenti della Polizia di Stato di Legnano, impegnati nel quotidiano servizio di prevenzione e controllo del territorio, sono stati allertati da un cittadino che ha prontamente chiamato il 112 per segnalare l'azione predatoria che si stava consumando davanti ai suoi occhi. Un uomo stava rubando alcune biciclette.

Il ladro è un cittadino egiziano irregolare di 21 anni

Gli agenti hanno poi fermato poi in Piazza Butti un uomo successivamente riconosciuto come l'autore materiale del furto di due mountain bike, vanificando il tentativo di far perdere definitivamente le proprie tracce. Ricostruendo la dinamica degli eventi dal racconto del testimone, che ne aveva seguito i movimenti dalla finestra della propria abitazione finché l'individuo, una volta portata a termine la propria azione furtiva, era sparito dalla sua visuale, é stato poco dopo riconosciuto dal segnalante e dai poliziotti, nel mentre passeggiava in Piazza Monumento portando con sé le biciclette rubate, in direzione Piazza Butti.

Il ladro era sulla banchina della stazione in attesa del treno

Prontamente i poliziotti del Commissariato Legnano iniziavano le ricerche rintracciando l'uomo sulla banchina, mentre era in attesa di un treno. Nel corso degli accertamenti i poliziotti appuravano che l'uomo, un cittadino egiziano irregolare di 21 anni, con precedenti per danneggiamento e possesso di oggetti atti ad offendere, era riuscito ad appropriarsi delle due mountain bike in due momenti distinti utilizzando un oggetto di grandi dimensioni, presumibilmente una pietra, riuscendo poi a danneggiare i lucchetti che tenevano assicurate le bici alla rastrelliera.

Le mountain bike sono state sequestrate in attesa che i rispettivi proprietari sporgano le rispettive querele

Le mountain bike sono state sequestrate in attesa che i rispettivi proprietari sporgano le rispettive querele presso le Forze dell'Ordine. L'uomo è stato indagato in stato di libertà per furto aggravato dalla violenza sulle cose esposte a pubblica fede.