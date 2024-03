Ruba dal parrucchiere e tenta furto al bar: preso

Furto dal parrucchiere e poi ci prova anche al bar a Legnano: arrestato.

E' stato arrestato dopo aver commesso un furto e averne tentato un altro. Nei guai è finito un 22enne di Fagnano Olona che nella notte di oggi, martedì 19 marzo 2024, è stato arrestato a Legnano. In azione si sono visti i Carabinieri di Cerro Maggiore he lo hanno bloccato in flagranza di reato. Intorno alle 23, il giovane aveva asportato un borsello da un negozio di parrucchiere di Vicolo Legnani, dopo essersi introdotto nell'attività commerciale forzando la porta d'ingresso. Dagli accertamenti dei militari, si è scoperto che il 22enne aveva tentato un furto analogo ai danni di un bar, lungo la stessa via, danneggiandone la vetrata.

L'arresto

Il 22enne è stato così arrestato, trattenuto nelle camere di sicurezza. Processato per direttissima, gli è stato imposto l'obbligo di dimora a Fagnano Olona e il divieto di uscire dalle 22 alle 7.