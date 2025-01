Ruba cibo al supermercato: arrestato dai Carabinieri

Ruba cibo al supermercato Lidl di Legnano: arrestato.

Ruba cibo al supermercato

Si era messo vari prodotti alimentari nello zaino per poi cercare di andarsene senza pagare. Ma il suo piano è finito male. Sfortunato protagonista della vicenda è un 42enne di Rho che lunedì è stato arrestato dai Carabinieri del Radiomobile di Legnano.

Nel corso della mattinata l'uomo era entrato come un normale cliente del supermercato Lidl di via Sabotino a Legnano. Aveva iniziato a girare per i vari scaffali, afferrando diversi prodotti alimentari che ha poi nascosto nel suo zaino. Ma il personale addetto alla security lo aveva notato e tenuto d'occhio.

Bloccato e arrestato

Il 42enne, che senza fissa dimora e nullafacente, ha cercato di superare le casse senza pagare ma è stato subito bloccato dai Carabinieri che intanto erano arrivati sul posto allertati dalla chiamata della security al 12. L'uomo dovrà quindi rispondere del reato di furto. Lui stesso ha poi riconsegnato la refurtiva, del valore di circa 100 euro.