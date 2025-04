Ruba carne e pesce al supermercato: denunciato

Ruba carne e pesce all'Ipertosano di Nerviano: bloccato dalla Polizia Locale, denunciato.

Ruba carne e pesce al supermercato

Ruba carne e pesce e finisce nei guai. E’ quanto successo martedì all’Ipertosano, il supermercato che si affaccia sul Sempione (ex Auchan) a Nerviano. Ad accorgersi dei movimenti sospetti dell’uomo sono stati gli addetti alla sicurezza che hanno subito allertato il Comando unico di Polizia Locale.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno individuato e identificato il ladro: si trattava di un individuo senza fissa dimora che, dopo aver girato per i vari reparti, stava portandosi via pesce e carne.

Scatta la denuncia

E’ stato denunciato per furto aggravato e la merce è stata restituita al supermercato.