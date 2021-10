Ruba una bici a scuola, denunciato

LEGNANO

In azione gli agenti del commissariato cittadino in collaborazione con quelli di Busto Arsizio

Ruba una bicicletta a scuola a Legnano, giovane denunciato dalla Polizia di Stato.

Ruba una bici a scuola, le indagini

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Legnano ha risolto il caso del furto di una bici all'interno di un'istituto scolastico cittadino. L'episodio era avvenuto in una scuola, vittima un giovane studente che aveva lasciato regolarmente la bici fuori dal plesso.

I poliziotti in campo hanno visto la collaborazione del commissariato di Busto Arsizio, mettendo in comune le informazioni in loro possesso per far fronte ai reati avvenuti sul territorio. La volante di Legnano era giunta sul luogo del furto, raccogliendo informazioni utili per rintracciare il ladro.

Trovato il ladro

Con quanto acquisito, i poliziotti hanno dato il via alle ricerche. E, poco dopo, hanno trovato un giovane che corrispondeva alle descrizioni raccolte, anche in base a quanto raccolto dagli agenti di Busto Arsizio. Il ragazzo è stato quindi bloccato, indentificato e denunciato.

La bicicletta è stata poi restituita al legittimi proprietario.