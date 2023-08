Ruba attrezzi da bricolage dal giardino di una villa, arrestato

Ruba attrezzi da bricolage da un giardino, preso: è successo a Legnano.

Ruba attrezzi da bricolage

Si era intrufolato nel giardino di una villa, portandosi via degli attrezzi da bricolage. Ma gli è andata male. E' quanto successo a Legnano nel pomeriggio di ieri, martedì 1 agosto 2023. La Polizia di Stato è intervenuta intorno alle 14.30 dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza in merito alla presenza di tre persone sospette in via Thomas. I poliziotti, grazie al loro tempestivo intervento, hanno permesso di interrompere un furto in atto e di recuperare la refurtiva. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato subito un uomo che faceva da palo e un altro che cercava di darsi alla fuga con del materiale sottratto da uno dei capannoni presenti nel giardino di una villa monofamiliare. Il fuggivito, un 28enne tunisino irregolare, dopo una prima resistenza, è stato bloccato e arrestato per tentato furto in abitazione. Il complice, datosi alla fuga, è stato indagato in stato di irreperibilità per tentato furto in concorso.

La refurtiva

Le vittime del furto hanno raccontato alla Polizia di aver visto quel soggetto che, dopo aver scavalcato il muro di cinta, si era introdotto nel loro giardino prendendo degli attrezzi per il bricolage per un valore di 150 euro, oltre ad alcune batterie e ad una bicicletta da donna. L'intera merce, recuperata, è stata poi riconsegnata ai legittimi proprietari che hanno sporto denuncia in commissariato. Addosso all'arrestato è stato rinvenuto anche un cacciavite di 20 centimetri.