Ruba alcolici al supermercato, bloccato dalla Polizia locale

Ruba alcolici al supermercato a Canegrate, preso. Impossibile l'arresto a causa della Riforma Cartabia.

Ladri di alcolici al supermercato

Era entrato nel supermercato come un normale cliente. Ma aveva deciso di prendere alcuni alcolici e andarsene senza pagare. Il suo piano è andato miseramente fallito. Tutto è successo la sera di mercoledì scorso al Tigros di Canegrate. Erano circa le 20 quando l'uomo, 54 anni e di Ossona, è stato visto correre fuori dalla struttura con in mano diverse bottiglie, merce del valore complessivo di oltre 60 euro. Molto probabilmente si stava dirigente verso un complice, che forse si trovava nel parcheggio in auto.

L'intervento

Proprio in quel momento stava transitando in zona una pattuglia della Polizia locale, impegnata in un servizio di pattugliamento serale grazie ai recenti fondi arrivata dalla Regione Lombardia; gli agenti, vedendo il fuggitivo di corsa, si sono insospettiti da fatto che potesse essere un ladro, lo hanno rincorso. L'uomo è stato trovato e bloccato, nonostante avesse cercato di nascondersi dietro alcune auto in sosta. Con sè aveva la refurtiva, fatta di alcolici. In tempi precedenti, il ladro sarebbe stato arrestato per flagranza di reato mentre invece ora, con la Riforma Cartabia (per la quale si può precedere solo dietro querela) non è stato possibile far scattare l'arresto. E' stato quindi rilasciato: se sarà denunciato, tutto andrà in Procura altrimenti non si procederà a nulla. Da parte del comando, è arrivato l'elogio per gli agenti intervenuti.