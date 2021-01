Ruba al supermercato e scappa, preso dalla Polizia Locale

Ruba al supermercato e scappa, ma viene inseguito e raggiunto dagli agenti della Polizia Locale.

Ruba e scappa ma viene bloccato dalla Polizia Locale

È successo nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 gennaio 2021, a Legnano. Intorno alle 14.40 l’uomo, di nazionalità italiana e residente in un comune del Rhodense, 40 anni circa, con diversi precedenti, è entrato all’Esselunga delle Gallerie Cantoni e ha iniziato prelevare della merce e a nasconderla in una borsa. Il comportamento sospetto non è passato inosservato dal personale addetto all’antitaccheggio che si è posto nelle vicinanze. Arrivato in vista delle casse, l’uomo le ha oltrepassate di corsa per guadagnare l’uscita. Il personale addetto alla sicurezza l’ha però inseguito e il ladro è stato avvistato da una pattuglia della Polizia Locale, presente nell’area per garantirne la sicurezza, che ha iniziato un inseguimento conclusosi con la cattura nella vicina via Matteotti.

Per lui è scattata la denuncia per furto

L’uomo è stato accompagnato in Comando per l’identificazione e gli atti successivi. L’autore del furto è stato denunciato e sarà richiesta alla Questura un’idonea misura di prevenzione.

Controlli anche con personale in borghese

“La cattura è il frutto di un impegno della Polizia locale che da diversi giorni ha intensificato i controlli e il presidio nell’area, anche con personale in borghese, per prevenire e perseguire fatti illeciti garantendo la sicurezza nell’area” sottolinea l’Amministrazione comunale.

