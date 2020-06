RSD “Progetto Diamante”: tutti negativi i tamponi degli ospiti

“Tutti negativi i 18 tamponi degli ospiti”. Così dichiara Gabriella Calloni, coordinatrice della RSD ‘Progetto Diamante’ di Arconate. L’esito è arrivo a inizio settimana.

“Ad inizio settimana è arrivato l’esito di tutti i tamponi: anche l’ultimo residente ancora positivo si è finalmente negativizzato. Tutti sono guariti. Continuiamo ora il nostro consueto impegno con serietà ed entusiasmo per il bene dei nostri residenti. Peraltro tutti i nostri ragazzi sono sempre stati asintomatici ed in buone condizioni. Da fine aprile avevamo subito provveduto a definire percorsi ed aree protette per le persone risultate positive, continuando a mantenere un proficuo e costante dialogo con le famiglie –prosegue Calloni- Sono certamente stati giorni carichi di preoccupazioni che abbiamo però affrontato grazie ad uno straordinario gruppo di operatori che hanno messo impegno, dedizione e soprattutto cuore, al fine di tutelare i nostri residenti che ormai fanno parte della nostra vita. Inizia ora anche per noi la fase2 –conclude Calloni- Continuando a garantire le necessarie misure di sicurezza e di prevenzione ci avviamo ad un graduale ritorno alla normalità che è essenziale per il benessere psico-fisico dei nostri ragazzi”.