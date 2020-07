Rsa Sant’Erasmo: finalmente un nuovo ospite

Rsa Sant’Erasmo: dopo 132 giorni dall’ultimo ingresso, la Fondazione riapre i propri battenti a nuovi ospiti.

Rsa Sant’Erasmo, oggi il primo ingresso dopo l’emergenza Covid

Nella mattinata di oggi, martedì 7 luglio 2020, la casa di riposo legnanese ha infatti accolto una nuova “inquilina”. Si tratta di una signora residente a Gorla Minore che compirà 80 anni il prossimo mese di settembre. Era da tempo in lista d’attesa e recentemente era stata ricoverata in ospedale per problemi non correlati all’epidemia Covid 19. Il nosocomio cittadino, prima del trasferimento, ha comunque provveduto a verificare la sua negatività al virus.

“Si apre ufficialmente la fase della ripartenza”

“Con l’ingresso della nuova ospite si apre ufficialmente la fase della ripartenza” spiegano dalla Fondazione. Nella giornata di lunedì 6, il presidente Domenico Godano ha sottoscritto il Piano generale per la riapertura, il cui testo è ora consultabile sul sito della Fondazione. “Il Piano testimonia il grande sforzo in atto per garantire nel più breve tempo possibile la sicurezza degli 80 anziani presenti in struttura e degli oltre 100 anziani che sono iscritti alla lista d’attesa” prosegue la direzione della struttura.

I posti ancora da occupare sono 44

Dopo l’ingresso odierno sono 44 i posti ancora da occupare. “Purtroppo, dovendo garantire il massimo di prevenzione dai rischi di diffusione del contagio, questi posti potranno essere occupati solo con grande gradualità scaglionando gli ingressi e applicando una molteplicità di misure di sicurezza nelle procedure di degenza e di assistenza – prosegue la Sant’Erasmo – Non sarà facile tornare alla normalità in breve tempo, ma l’importante è avere imboccato la strada giusta e confidiamo nella possibilità di riuscire, entro l’autunno, a tornare a pieno regime”.

