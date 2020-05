RSA Gallazzi Vismara: un altro decesso

RSA Gallazzi Vismara di Arese: un altro decesso

Si è registrato un nuovo contagio e purtroppo è venuta a mancare un’altra persona tra i ricoverati presso la RSA Gallazzi Vismara.

Le parole del sindaco Palestra

“Alla famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze. Ricordiamo che l’unica forma di prevenzione resta quella di limitare i contagi. Continuiamo ad adottare comportamenti responsabili e agiamo con prudenza. Indossiamo sempre la mascherina e manteniamo il distanziamento fisico. La collaborazione di tutti è fondamentale per vincere questa battaglia”.

Test sierologici

Anche Arese è compresa nella campagna di indagine sierologica nazionale per acquisire informazioni sul Covid-19 e far emergere anche gli asintomatici, che rappresentano la “parte sommersa dell’iceberg”. La Croce rossa contatterà telefonicamente (da un numero che inizia con 065510…) le persone che sono state estratte dai registri dell’ISTAT per costituire il campione rappresentativo del nostro territorio. Si tratta di un semplice test, che è fondamentale per la nostra salute e per la ricerca, quindi vi chiedo di partecipare e fornire risposte preziose ai medici e ai ricercatori che sono impegnati nella lotta all’epidemia.

I dati

Il portale ATS riporta i seguenti numeri:

casi totali: 180

decessi: 36

guariti: 78

ricoverati: 1

persone in quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento: 89, che comprende sia casi accertati sia persone che sono state a contatto con casi accertati e quindi sono sottoposte preventivamente a quarantena fiduciaria.

