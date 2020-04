RSA di Arese, positivo un ospite: rafforzate le misure per prevenire la diffusione

Da quanto emerge dai dati resi noti da ATS, dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad Arese si è arrivati a 56 persone positive al Covid 19, tra cui 6 decessi e 5 guarigioni) dall’inizio dell’emergenza.

RSA di Arese, positivo un ospite

Ieri, domenica 5 aprile dal Direttore della RSA – Gallazzi Vismara, è arrivata la notizia che un ospite ricoverato in ospedale per patologie non collegate all’emergenza sanitaria è risultato positivo al tampone Covid-19. Immediatamente sono stati ulteriormente rafforzati gli interventi che erano già in atto per prevenire la diffusione del virus e che ci hanno permesso di tutelare fino a oggi gli ospiti della casa di riposo.

Le rassicurazioni per le famiglie

“Vogliamo rassicurare le famiglie che ci stiamo prodigando per mettere in campo ogni azione a tutela degli ospiti e che comprendiamo l’ansia di sapere se i vostri cari sono al sicuro, in un momento anche di forzata separazione. Sappiate che vi siamo vicini e stiamo facendo tutto ciò che è nelle nostre capacità per proteggere ospiti e personale”.

TORNA ALLA HOME