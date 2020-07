Rovinosa caduta in bici, arriva l’elisoccorso

A causa di una rovinosa caduta in bicicletta è in arrivo l’elisoccorso a Motta Visconti

La caduta dalla bici e l’elisoccorso

L’incidente è avvenuto poco prima delle 18.20, in via Cavour, l’arteria principale del paese. In base a quanto appurato finora dall’Agenzia regionale di Emergenza urgenza l’incidente ha coinvolto una sola persona, caduta dalla bicicletta. Una caduta rovinosa tanto che, malgrado l’allarme sia scattato in codice giallo, sul posto sono in arrivo una ambulanza e l’elisoccorso, oltre alla Polizia Locale di Motta Visconti. A essere ferito è un uomo di 51 anni.

TORNA ALLA HOME PAGE