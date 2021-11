Abbiategrasso

Un 14enne è caduto dalla bici in via Sforza ad Abbiategrasso: sul posto la Croce Rossa di Vigevano e una automedica

Rovinosa caduta in bici, ambulanza per un 14enne

E’ caduto rovinosamente sull’asfalto il ragazzino vittima questa mattina di un brutto incidente in sella alla sua bicicletta mentre stava percorrendo via Sforza ad Abbiategrasso. L’allerta è scattata poco dopo le 7 di oggi, venerdì 5 novembre: inizialmente le condizioni del giovane erano apparse molto preoccupanti e sul posto sono state inviate una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano ed una automedica. Allertati anche i carabinieri di Abbiategrasso, ma sembra potersi escludere che il giovane sia in pericolo di vita.