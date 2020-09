Rovinosa caduta da una scala, 44enne in ospedale

Rovinosa caduta da una scala per una 44enne ad Arese: la donna è stata portata d’urgenza all’ospedale di Garbagnate

La caduta da una scala

L’incidente è avvenuto poco prima delle 18, in via Luraghi, ad Arese. Protagonista una donna di 44 anni, caduta rovinosamente da una scala, in un modo tanto violento che l’allarme è scattato in codice rosso. Sul posto sono così giunte un’ambulanza e un’automedica, oltre alla Polizia Locale di Arese. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla donna direttamente sul posto e, fortunatamente, con il passare dei minuti, le sue condizioni sono leggermente migliorate, ma è stata comunque trasportata d’urgenza all’ospedale di Garbagnate Milanese

