Rovinosa caduta da bici: arriva l’elisoccorso

Rovinosa caduta da bici per un 46enne a Santo Stefano Ticino. E’ successo oggi, sabato 24 aprile 2021, intorno alle 12.30.

Rovinosa caduta in bici: allertato anche l’elisoccorso

L’incidente per un uomo di 46 anni è accaduto oggi, sabato 24 aprile, intorno alle 12.30 nella zona tra Santo Stefano e Arluno. In un primo momento era stata allertata solo un’ambulanza in codice giallo, ma successivamente è giunto sul posto anche un elisoccorso, che ha trasportato il ciclista all’ospedale Niguarda di Milano.