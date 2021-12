Rovinosa caduta a terra, anziana grave in ospedale

Incidente

E' avvenuto poco dopo l'1 a Legnano

Una anziana è stata trasportata in codice rosso in ospedale a causa di una rovinosa caduta avvenuta questa notte

L'incidente è avvenuto poco dopo l'1 di questa notte a Legnano. Secondo quanto ricostruito dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza, una anziana di 74 anni si trovava lungo via Cremona, nei pressi della chiesa di San Giovanni, quando, per causa ancora non appurate, è caduta a terra. Un impatto forte tanto che l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono giunte un'ambulanza della Croce rossa di Legnano e anche un'automedica. Dopo averne stabilizzato le condizioni, la donna è stata caricata d'urgenza in ambulanza e portata, sempre in codice rosso, all'ospedale di Castellanza