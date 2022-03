Rovi e sterpaglie in fiamme, bruciati 1500 metri quadrati di verde

BUSTO GAROLFO

E' successo invia Per Furato; sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno

Rovi e sterpaglie in fiamme a Busto Garolfo, sul posto i Vigili del fuoco volontari di Inveruno.

Rovi e sterpaglie a fuoco

L'incendio ha visto alte fiamme e fumo visibile a molta distanza. E' quando accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 29 marzo 2022, a Busto Garolfo. Erano circa le 15 quando in un campo di via Furato è scoppiato un incendio, le cui cause sono ancora da chiarire. Le fiamme hanno interessato rovi e sterpaglie, bruciando complessivamente un'area di circa 1500 metri quadrati. Alcuni passanti e automobilisti hanno lanciato l'allarme.

L'intervento

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno con due dei loro mezzi: per spegnere le fiamme sono state necessarie due ore di lavoro con oltre 20mila litri di acqua utilizzati. A 50 metri di distanza vi era una villa che, fortunatamente, non è stata intaccata dal fuoco.