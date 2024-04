Rottweiler vagava libero, padrone multato per 170 euro

Rottweiler vaga libero per le strade cittadine, interviene la Polizia Locale.

Rottweiler recuperato dalla Polizia Locale in via Massimo d'Azeglio

Nel corso del fine settimana di Pasqua, a seguito di una segnalazione pervenuta al Comando di corso Magenta, gli uomini del comandante Daniele Ruggeri hanno recuperato un rottweiler che vagava libero in via Massimo d’Azeglio, nell’Oltrestazione. Una volta fermato il cane, gli agenti hanno provveduto a leggere il microchip rilevando così la registrazione dell’animale in un’altra regione italiana e il proprietario dello stesso.

Gli agenti hanno rintracciato il proprietario tramite il microchip

Una volta risalti a quest’ultimo, gli agenti hanno provveduto a riconsegnargli il cane sanzionandolo per la somma complessiva di 170 euro: 120 euro per non aver adottato le cautele che impedissero la fuga dell’animale e 50 euro per aver omesso di registrare l’animale alla Banca dati degli animali d’affezione di Regione Lombardia entro 15 giorni dalla variazione di residenza.