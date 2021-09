Rotti tutti i finestrini dei mezzi per la asfaltature e rubata la lattoneria

Rotti nella notte tutti i finestrini dei mezzi impiegati per il maxi intervento di asfaltature a San Vittore Olona e rubata la lattoneria.

Un episodio spiacevole quello che è successo questa notte a San Vittore Olona: ignoti hanno infatti mandato in mille pezzi i vetri di tutti i finestrini dei mezzi che in questi giorni stanno provvedendo al rifacimento dei manti stradali di molte vie cittadine. Inoltre è sparita la lattoneria. Il Comune si è già rivolto ai Carabinieri per segnalare l'accaduto. Ogni sera, terminati i lavori, i 4-5 mezzi impiegati (tra cui frese, il mezzo per l'asfaltatura e un escavatore) vengono infatti radunati in alcune vie e lì lasciati fino al mattino successivo. Ma stanotte i danneggiamenti e il furto.

L'amarezza dell'assessore

"E' la prima volta che capita una cosa del genere - afferma l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Pessina - Stiamo parlando di un appalto importante, al quale hanno partecipato 165 aziende. Siamo dispiaciuti dell'accaduto e ci siamo rivolti ai Carabinieri che stanno procedendo con le indagini. Il furto della lattoneria non è significativo, il fatto invece che siano stati rotti i finestrini di tutti i mezzi non è, a mio avviso, un vandalismo e questo non mi piace per nulla. E' come se fosse un segnale, è quella che insospettisce".

E aggiunge: "Quanto successo non sta influendo sui lavori, che vanno avanti regolarmente" dichiara l'assessore.