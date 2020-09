Rotonda maledetta sistemata entro la primavera

Il vice presidente del consiglio Regionale Carlo Borghetti fa pressione con i vertici di Anas

Rotonda sistemata entro la prossima primavera

Rotonda maledetta di corso Europa, forse ci siamo. Il progetto c’è ed è stato approvato dai Consigli comunali dei tre Comuni interessati: Rho, Lainate e Pogliano Milanese. Ora manca l’appalto da parte di Anas, ma il vice presidente del Consiglio regionale, il rhodense Carlo Borghetti sta facendo pressioni ai vertici dell’azienda che si occupa delle strade in modo da realizzare la tanto attesa trasformazione viabilistica di corso Europa il più presto possibile, sembra entro la prossima primavera.

Un lavoro iniziato nel 2017

“Come avevo promesso nel 2017, quando riuscii a farmi promotore del riavvio dei contatti interrotti da due anni tra Anas Lombardia e i Comuni di Rho, Lainate e Pogliano Milanese, fissando il primo incontro operativo il 3 agosto 2017, sto continuando il mio lavoro per fare in modo che le opere vengano realizzate al più presto – afferma Carlo Borghetti E ora che il progetto c’è ed è stato formalmente approvato dai Consigli comunali dei tre Comuni interessati, sto presidiando il prossimo passo, che è l’appalto dell’opera da parte di Anas Lombardia”

Avviato il progetto per l’affidamento dei lavori

Anas ha avviato il procedimento di gara per la nuova rotatoria sulla SS33 a Barbaiana! Verrà utilizzato il sistema della cosiddetta “procedura negoziata”, che si concluderà con l’aggiudicazione provvisoria entro ottobre, salvo eventuali ricorsi. Seguirà poi la verifica dei requisiti dell’impresa aggiudicatrice per arrivare alla aggiudicazione definitiva, e seguirà infine la stipula del contratto per l’affidamento dei lavori.

Una nuova rotonda salvavite

È un altro passo avanti, importantissimo, che ci fa dire, con ragionevole ottimismo, che per la prossima primavera potremo avere la nuova rotonda “salvavite” realizzata – conclude il vice presidente del consiglio Regionale Carlo Borghetti».