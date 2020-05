Ettore Panara, presidente dei Reduci e combattenti di Rosate, sconfigge il Coronavirus a 98 anni di età.

Rosate, Panara il Combattente batte il Coronavirus a 98 anni

Ettore Panara ha dimostrato una volta di più di essere un vero combattente: a 98 anni, il rosatese, presidente della locale Associazione Reduci e Combattenti, ha vinto la sua battaglia col nemico insidioso e invisibile ed è oggi ufficialmente guarito dal coronavirus, tornando a una situazione più vicina alla normalità nella casa di riposo di Binasco dove è ospitato. E adesso i soci dell’associazione non vedono l’ora di riabbracciarlo.

Questo il pensiero espresso a nome di tutti da Fabio Brochetti: «In cuor nostro, sapevamo che il presidente onorario avrebbe vinto anche questa battaglia, ci credevamo fin dall’inizio. D’altro canto, uno che è sopravvissuto a un campo di internamento nazista aveva buone probabilità di sconfiggere anche il Covid-19, anche a 98 anni compiuti. Presidente, sei un leone! La tua forza e la tua grinta sono l’esempio concreto che i giovani devono seguire: mai arrendersi».

Congratulazioni stanno giungendo in queste ore a Panara dai circoli dei Combattenti di tutta Italia.

L'associazione rosatese è al lavoro da tempo per far ottenere al proprio presidente onorario la medaglia d'onore per i cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti. Il 98enne fu infatti arrestato nel 1944 dai fascisti e deportato. La richiesta per questo riconoscimento è già stata inviata pochi mesi fa.