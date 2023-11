Dopo la rottura del motore del cancello di ingresso al parco di via dei Giardini a Nerviano gli agenti di Polizia locale si sono appostati e hanno colto sul fatto i colpevoli che stavano portando il proprio cane a fare i bisogni.

Rompono il cancello del parco per portare il cane a fare i bisogni

A seguito dei vari danneggiamenti al cancello di ingresso del parco di Via dei Giardini riscontrati dall’ufficio tecnico e segnalati alla Polizia Locale del Comando Unico, venivano avviate le indagini al fine di identificarne gli autori.

Nello specifico il cancello con motore elettrico, in più occasioni veniva forzato e lasciato aperto fino all’ultimo evento in cui si verificava la rottura definitiva.

Individuati grazie alle telecamere

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale presenti nel parco venivano individuati gli autori del danneggiamento: nello specifico un ragazzo e una ragazza con un cane dei quali però non erano riconoscibili i volti in quanto in un’occasione, dato il maltempo, erano coperti dall’ombrello, e in altri due casi indossavano cuffie o cappucci del giubbotto.

Venivano pertanto previsti servizi di appostamento e nei giorni scorsi, gli Agenti del Nucleo Operativo riuscivano ad individuare e identificare la coppia: entrambi residenti a Nerviano nei pressi del Parco.

Convocati in Comando venivano indagati in stato di libertà per il reato di danneggiamento in concorso avvenuto in 3 diverse date nel mese di Ottobre sempre intorno alle ore 21.

Il ragazzo ammetteva le proprie responsabilità e spiegava di averlo fatto per portare il proprio cane a fare i bisogni. Si rendeva comunque disponibile a risarcire il danno.