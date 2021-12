Corbetta

Nessun ferito, ma tanto spavento: corposo intervento dei Vigili del Fuoco

Un cortocircuito all’interno di una casa, il fumo e lo spavento. Immacolata (mercoledì 8 dicembre) tumultuosa al campo rom di via Fogazzaro a Soriano, dove intorno alle 8.30 si è alzata una colonna di fumo scura. Subito è scattata la chiamata al 112, con diversi mezzi dei Vigili del Fuoco e un’ambulanza sul posto.

Rogo al campo rom per un cortocircuito

Le fiamme hanno raggiunto anche un camper e una roulotte. Messe in sicurezza le persone del campo, in particolare l’uomo all’interno dell’alloggio che non ha riportato comunque ferite. Sul posto anche i militari della Compagnia di Abbiategrasso.