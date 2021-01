Rodeo in paese: vigili diventano “cowboy” e bloccano i tori scappati dalla fattoria

Rodeo in paese: è successo a Nerviano dove la Polizia Locale è stata impegnata nel recuperare i due bovini scappati da una fattoria.

Rodeo in paese, i vigili diventano “cowboy”

Gli agenti della Polizia locale di Nerviano impegnati in un servizio davvero inusuale: rincorrere e acciuffare i due torelli scappati da una fattoria. E’ quanto successo la mattina di mercoledì nella zona del cimitero del capoluogo. Dopo la fuga, gli animali hanno iniziato a correre pericolosamente lungo la strada, mettendo seriamente a rischio la sicurezza di automobilisti e passanti.

Ricevuta la segnalazione, gli agenti sono arrivati sul posto con tre pattuglie. In loro aiuto sono arrivati anche alcuni contadini della zona. Tutti insieme hanno iniziato a rincorrere i torelli che, dopo aver lasciato la strada, sono stati bloccati in un campo. Qui, dopo essersi calmati, sono stati ridati al legittimo proprietario.

