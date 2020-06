Robecco, chiusura del ponte per verifiche da parte di Anas

Anas chiude il ponte carrabile sul Naviglio di Robecco il 15 e il 22 giugno

Chiusura del ponte carrabile sul Naviglio per due notti le prossima settimane. Come anticipato sullo scorso numero del nostro giornale infatti, sono in corso da parte di Anas alcune verifiche per valutare la stabilità del ponte. La chiusura è prevista dalle 20 di lunedì 15 giugno alle 5 di martedì 16, e dalle 20 di lunedì 22 giugno alle 05 di martedì 23.

Sono previste delle deviazioni locali per autovetture, mentre il traffico pesante, bus non di linea compresi, dovranno utilizzare, in alternativa alla SS 526, la strada SP 227 direzione Cisliano – Vittuone.