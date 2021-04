Robecchetto piange Thomas Ferrario

Robecchetto piange l’amato Thomas Ferrario, classe 1972, venuto a mancare a causa di un malore.

Robecchetto in lutto per Thomas

Tante le parole di cordoglio che si stanno susseguendo in questi giorni, dopo la notizia della morte di Thomas Ferrario. Lui, classe 1972, è venuto a mancare a causa di un malore, molto probabilmente un attacco cardiaco, nel pomeriggio di domenica 11 aprile 2021. In tanti lo ricordano come un uomo gentile, con il sorriso sulle labbra e che aveva sempre una parola buona per tutti. L’intero paese si stringe attorno al dolore della mamma, del fratello, della compagna e delle sue giovani figlie. Al momento è stata predisposta l’autopsia e ancora non è stata divulgata la data dei funerali.