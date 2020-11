Robecchetto piange la prima vittima della seconda ondata

Robecchetto piange la sua prima vittima da Covid di questa seconda ondata.

Prima vittima a Robecchetto

A darne notizia è il sindaco Giorgio Braga, stasera – lunedì 16 novembre 2020. “Purtroppo iniziamo la settimana con il primo decesso causato dal Covid-19 nella nostra comunità in questa seconda parte dell’anno. Desidero porre ai familiari le più sentite condoglianze sia da parte mia che di tutta la nostra comunità”.

Aumento dei contagi: arrivano a 98 positivi

“Inoltre registro anche un aumento dei casi di contagio da Covid-19 significativo: dal numero di 70 persone malate sabato 14 novembre passiamo ai 98 di oggi – ha continuato il primo cittadino – Un aumento veramente pesante!!!!

Questo aumento deve farci ricordare di essere prudenti, di non farci abbassare la guardia! Indossiamo la mascherina sempre. Evitiamo gli assembramenti ed i luoghi particolarmente affollati: ricordo che i negozi del nostro paese effettuano la consegna a domicilio, se possiamo non rechiamoci in supermercati affollati o perlomeno andiamoci il meno possibile. Igienizziamoci frequentemente le mani e cerchiamo di non toccarci gli occhi, la bocca od il naso.

L’uscire dalla situazione in cui ci troviamo dipende soprattutto da noi, dalla nostra responsabilità civile”.

