Ritrovato il cadavere di un 46enne dietro il comune di Parabiago

Questa mattina, 8 novembre 2024, è stato ritrovato prima delle 8 in piazza Vittoria a Parabiago il corpo di un 46enne di origini straniere.

Ritrovato il cadavere di un 46enne in piazza a Parabiago

E' stato notato da un passante poco prima delle 8 il corpo di un uomo riverso a terra ai piedi di una panchina di piazza Vittoria, alle spalle del palazzo comunale: subito la chiamata al numero di emergenza ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare.

Sul posto è arrivata la Polizia Locale che dista poche decine di metri dalla piazza piazza, oltre al personale del 118 che ha potuto solo constatarne il decesso. Sul cadavere dell'uomo verrà effettuata un'autopsia per chiarire le cause del decesso come deciso dal Pm di turno.