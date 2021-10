Ritrovato il 25enne scomparso dal San Raffaele

RICOVERATO A LEGNANO

Il giovane era stato operato alla testa in seguito a un grave incidente stradale

E' stato ritrovato a Legnano Mateusz Mroczkowski, il giovane di 25 anni allontanatosi il 3 ottobre 2021, dall'ospedale San Raffaele dove era ricoverato in seguito ad un'importante operazione eseguita dopo un incidente stradale. Ancora non è stata chiarita la dinamica e la motivazione della sparizione.

Il ragazzo dopo oltre una settimana di latitanza è stato ritrovato e portato al pronto soccorso di Legnano, dov'è attualmente ricoverato. Mateusz Mroczkowski, 25enne di nazionalità polacca, era stato portato al San Raffale dopo un grave incidente stradale avvenuto all'inizio di ottobre. Dopo il suo arrivo in ospedale era stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa, seguito dal necessario ricovero prima delle dimissioni. Il 3 ottobre però, per cause ancora da chiarire, il giovane si è allontanato dal San Raffaele senza lasciare tracce di sé, privo di documenti e cellulare. Al momento della scomparsa Mroczkowski indossava solo un pigiama e un vistoso bendaggio alla testa, che probabilmente si è poi tolto.

L'appello della famiglia

La famiglia nei giorni scorsi ha diffuso sui social un appello per ritrovarlo:

"Deve tornare in ospedale, rischia di morire. Mateusz è alto un metro e 85, ha gli occhi verdi e i capelli castani ed è di corporatura normale. Sull'avambraccio sinistro ha un tatuaggio raffigurante un viso: un segno particolare che potrebbe aiutare chi lo incrocia a riconoscerlo. Chiunque dovesse avere sue notizie o informazioni utili per ritrovarlo può contattare le forze dell'ordine al più presto: i parenti hanno infatti scritto che il ragazzo ha bisogno di tornare subito in ospedale per essere curato, perché in caso contrario rischia di morire".

Anche alcuni amici hanno fatto circolare messaggi di aiuto per ritrovarlo, sia sui portali social italiani che su pagine polacche.