Ritrovato a Novara l'11enne scomparso

E' stato ritrovato l'11enne scomparso da Rescaldina nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 giugno 2023.

Ritrovato a Novara il ragazzino scomparso da Rescaldina

Il ragazzino è stato rintracciato e raggiunto dai Carabinieri a Novara, dopo che le forze dell'ordine lo hanno riconosciuto nelle immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione ferroviaria di Saronno intento a salire su un treno diretto nella città piemontese. A breve sarà riaccompagnato a casa e potrà riabbracciare i suoi cari.

Non si avevano più sue notizie dalle 18 di ieri, giovedì 15

L'11enne era uscito dalla porta dell'abitazione in cui vive con la sua famiglia, nella frazione di Rescalda, ed era svanito nel nulla intorno alle 18 di ieri. Scattato l'allarme, erano partite le ricerche che hanno visto impegnati i Vigili del fuoco di Legnano e quelli di Rho, unità del Comando locale, il Nucleo Tas (Topografia associata al soccorso) e il Nucleo droni oltre ai Carabinieri.

Il "grazie" dei genitori per la vicinanza dei concittadini

I genitori del ragazzino ringraziano tutta la comunità di Rescaldina che si è mobilitata per aiutare nelle ricerche con la condivisione dell'appello sui social e per essere stati loro vicini in questo momento. "Una buona notizia! Il ragazzino è stato ritrovato e sta bene - il commento del sindaco Gilles Ielo - Grazie alla Questura, ai Vigili del fuoco, ai Carabinieri, alla Protezione civile, alla Polizia locale e a tutti i cittadini che si sono mobilitati e hanno supportato le ricerche".