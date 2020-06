Ritardo sui treni della tratta Treviglio-Milano-Varese: pendolari infuriati

Ritardo sui treni: pendolari infuriati

Molte lamentela da parte dei pendolari che nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16 giugno, stanno attendendo i treni della tratta Treviglio-Milano-Varese. Nella stazione di Canegrate infatti un convoglio si è guastato e sono in corso le operazioni per recuperarlo e condurlo poi in deposito per i necessari interventi. Per questo motivo i treni della linea viaggiano un ritardo di circa 60 minuti. Sono inoltre possibili anche cancellazioni e variazioni di percorso.

TORNA ALLA HOME