Rita, dove sei? "L’abbiamo cercata al vecchio ospedale ora andremo nel parco delle Groane"

"Le forze dell’ordine hanno smesso di cercarla. Noi, ogni domenica organizziamo gruppi di amici e pattugliamo la zona, domenica scorsa siamo stati al vecchio ospedale Santa Corona di Garbagnate, con la speranza di trovarla"

Rita scomparsa ormai da due mesi

Chi parla, a quasi due mesi dalla scomparsa della mamma è Marco Zara il figlio di Rita Trevisan, la pensionata di 86 anni scomparsa nella giornata del 4 febbraio.

«Dopo aver pattugliato la zona del vecchio ospedale di Garbagnate - prosegue il figlio della donna - abbiamo deciso, per la prossima uscita, di addentrarci nel parco delle Groane, nelle zone meno frequentate dalle gente dove qualche malintenzionato avrebbe potuto abbandonare mia mamma.»

La pista di un «sequestro» è una di quelle che il figlio Marco ha sempre sostenuto, fin dall’inizio, ovvero da quando le telecamere, dopo quelle situate in via Milano, a Bollate non hanno più ripreso la madre. E allora che fine ha fatto Rita?

I carabinieri hanno passato al setaccio tutta la zona

In questi mesi i carabinieri hanno passato al setaccio tutta la zona, anche con elicotteri, droni e cani molecolari, ma dell'86enne nessuna traccia. Ma mentre per gli inquirenti non ci sono motivi per pensare che Rita abbia accettato il passaggio da qualche sconosciuto che voleva derubarla, che sia stata rapita o altro di simile, la famiglia da giorni ripete, "non si può scomparire nel nulla, qualcuno l'ha portata via».

Agli inquirenti in questi due mesi di scomparsa della donna sono arrivate segnalazioni da Venezia e Bologna. Ma le verifiche hanno subito raffreddato gli entusiasmi, solo suggestioni.

Nessun segno di vita, la donna è praticamente sparita nel nulla

Non risultano movimenti bancari in queste settimane né che la donna avesse prelevato contanti prima di allontanarsi. Nessun segno di vita. La donna da quella domenica di febbraio è praticamente sparita nel nulla e tutti gli appelli fatti per ritrovarla sono per ora caduti nel vuoto.