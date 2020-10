Risse, scippi e schiamazzi in centro: individuati i giovani responsabili

Risse, scippi e schiamazzi nel centro di Legnano: la Polizia di Stato ha individuato i responsabili.

Risse, scippi e schiamazzi, ecco chi è stato

Le indagini sono andate avanti serrate, per mesi. E hanno permesso di rintracciare i giovani responsabili degli schiamazzi e di reati commessi nel centro di Legnano. E’ la conclusione a cui è arrivato il commissariato cittadino. Gli agenti hanno lavorato sodo e sono arrivati a identificare il gruppo di giovani che in questi mesi si è reso responsabile di comportamenti scorretti e che ha commesso reati. Si tratta di ragazzi, tutti di età intorno ai 20 anni. Loro ad essere ritenuti responsabili del baccano e degli episodi che si erano registrati durante le ore serali in piazza don Sturzo, al parco Falcone e Borsellino e piazza Mocchetti. Un gruppo di giovani che sarebbero stati protagoniti anche delle risse accadute nel centro cittadine appena finito il lockdown ma anche di scippi avvenuti prima che scoppiasse l’emergenza sanitaria.

