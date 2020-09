Rissa tra ragazzi in pieno pomeriggio a Rho.

Carabinieri e ambulanza di Rho Soccorso sono intervenuti, poco dopo le 17 di oggi, venerdì 18 settembre, in corso Europa a Rho per una rissa tra ragazzi. Tra questi un ragazzo di 19 anni che ha riportato delle contusioni, ma rifiutato il trasporto in ospedale. La lite è nata in prossimità della biblioteca Villa Burba.