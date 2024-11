Rissa tra familiari, tentano di aggredire anche i Carabinieri: 7 denunciati

Rissa tra familiari a Nerviano, 7 denunciati.

Sette persone denunciate, tutte parenti, per una rissa tra familiari scoppiata in paese. E’ quanto successo nel pomeriggio di domenica 3 novembre 2024 in via Sauro a Nerviano. Le sette persone, tutte di nazionalità marocchina tranne una nata in Italia ma con parenti del Paese africano, abitano tutte nello stesso condominio: cinque uomini e due donne, che hanno dato vita a un pomeriggio davvero ad alta tensione. E per motivi di vicinato, hanno iniziato a litigare. Poi la rissa.

L'intervento e le denunce

Così sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano che hanno cercato di sedare gli animi.Ma i sette familiari se la sono presa anche con loro, aggredendo anche i militari. Una volta bloccati, i familiari sono stati tutti denunciati per rissa e per resistenza a pubblico ufficiale.

I militari non hanno riportato nulla di grave, i sette hanno evitato il trasporto in ospedale.