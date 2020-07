Rissa tra donne, quattro ragazze finiscono in ospedale SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 luglio i soccorritori sono intervenuti diverse volte.

La rissa finisce in pronto soccorso

Quattro ragazze rispettivamente di 20, 23, 24 e 26 anni in ospedale. Questo il resoconto della rissa avvenuto alle quattro di questa mattina in via Calatafimi a Legnano. Cosa abbia fatto scaturire la violenta litigata è ancora al vaglio degli uomini del commissariato legnanese intervenuti sul posto insieme a un’ambulanza della croce Rossa di Legnano. Le quattro, con ferite lievi sono state trasportata all’ospedale di Castellanza

Cade dalla bici e finisce al nosocomio di Magenta

Pochi minuti dopo la mezzanotte un ragazzo di 30 anni che stava percorrendo in bicicletta via Villoresi a Vittuone, per causa ancora da chiarire è caduto dalla bici finendo rovinosamente a terra. Il giovane è stato soccorso dai volontari della Croce Bianca di Sedriano e trasportato per essere medicato all’ospedale di Magenta.

Autista perde il controllo del suo mezzo pesante

Perde il controllo del suo mezzo pesante e per soccorrerlo è necessario l’intervento di un’ambulanza della Croce Azzurra di Abbiategrasso e dell’automedica inviata dall’ospedale di Pavia oltre che di una squadra dei vigili del fuoco. Sono serie, ma fortunatamente non è in pericolo di vita, le condizioni dell’autista del mezzo pesante che alle 3.19 di stanotte ha perso il controllo del suo camion mentre viaggiava sulla strada statale 494 sul territorio di Abbiategrasso. Dopo i primi soccorsi sul posto l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Vigevano.