Cinque egiziani sono stati denunciati per rissa al termine di una lite scoppiata all’interno di un residence.

Rissa in un residence: denunciati 5 egiziani

E' successo la scorsa notte al "Falcon Residence" in piazzale Unità d’Italia a Pero. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno individuato in un appartamento 5 egiziani dai 20 ai 27 anni, in stato confusionale a causa di alcol e droga.

Lite tra fratelli

Secondo quanto ricostruito dai militari, due fratelli di 23 e 27 anni hanno iniziato a discutere, spintonarsi e colpirsi con calci e pugni e un altro connazionale di 20 anni li avrebbe poi feriti con un coltellino.

Uno ha subito lievi ferite

Quest'ultimo nella concitazione ha riportato lievi escoriazioni che hanno reso necessario il trasporto all’ospedale San Carlo di Milano in condizioni poco preoccupanti riscontrato un "trauma cranico non commotivo, una ferita alla palpebra destra e algia scapolare".

L'altro 13 giorni di prognosi

Peggio è andata al 27enne, ricoverato con "ferite da taglio multiple all’avambraccio sinistro, alla spalla e al cuoio capelluto", con una prognosi di 13 giorni. Stessa prognosi per il 23enne, che ha riportato una "ferita da taglio al braccio sinistro".

Ancora da chiarire le cause della rissa

Illesi invece gli altri due 22enni presenti. Ancora da chiarire le cause della rissa che sarebbero comunque da ricercare nella condizioni di alterazione psicofisica dei cinque.