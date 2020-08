Movida violenta a Pavia, un gruppo di nove giovani dà vita ad una rissa in un locale sabato notte. Deferita anche una ragazza di Motta Visconti.

Rissa in un locale a Pavia: deferita giovane di Motta

Anche una giovane di Motta Visconti tra i nove ragazzi tra i 17 ed i 23 anni deferiti in stato di libertà per i reati di rissa e danneggiamento compiuti sabato notte a Pavia. Ad intervenire sono stati i carabinieri della stazione pavese con il supporto di un equipaggio della Guardia di Finanza: i ragazzi, prevalentemente di Binasco, verso l'1.40 hanno dato vita ad una violenta lite in un locale di via XX settembre, picchiandosi tra loro e danneggiando parte della mobilia e delle suppellettili del bar, usate come strumenti per colpirsi. Nessuno dei nove ha voluto ricorrere a cure mediche, rifiutando l'intervento del personale sanitario giunto sul posto. In corso ulteriori accertamenti sull'eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti.