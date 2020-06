Rissa in piena notte: donna ferita a volto e braccia

Rissa in piena notte a Nerviano: donna ferita a volto e braccia

Pochi minuti dopo mezzanotte di oggi, domenica 28 giugno, la Croce Rossa di Legnano e un’automedica sono intervenute in via Ticino a Nerviano per soccorrere S. K. ,donna 45 anni che , dopo una colluttazione, ha riscontrato traumi al volto e ferite agli arti superiori. La donna è stata portata in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri.

