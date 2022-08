Rissa fra ubriachi: finiscono entrambi in ospedale

Rissa in piena notte oggi, 12 agosto, fra due ragazzi stranieri a Legnano: uno è finito in ospedale con frattura del polso e tagli e l'altro con un occhio gonfio.

Rissa fra ubriachi

Scontro nella notte fra due ragazzi stranieri di 33 e 35 anni. Uno aveva due lacerazioni, una sul braccio con probabile frattura di polso e una sul ventre causata da un taglio procurato con una bottiglia di vetro rotta. L'altro ha subito una botta in testa e si è ritrovato un occhio molto gonfio e pieno di sangue.

Il primo ragazzo è stato portato in Pronto soccorso a Busto Arsizio in codice giallo e il secondo ragazzo è stato portato dalla Croce rossa di Busto a Legnano in giallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Legnano.