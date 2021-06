Accoltellamento ad Abbiategrasso: carabinieri e soccorritori sono stati allertati alle 19.30. I fatti sono avvenuti nel centrale viale Serafino dell'Uomo

Rissa con accoltellamento ad Abbiategrasso: ferito un 48enne

Accoltellamento ad Abbiategrasso: carabinieri e soccorritori sono stati allertati alle 19.30. I fatti sono avvenuti nel centrale viale Serafino dell'Uomo. Un italiano di 48 anni è stato colpito più volte. Intervenuti prontamente gli operatori di Ata Soccorso Onlus, l'uomo è stato soccorso dall'auto medica in codice rosso ma portato all’ospedale di Magenta in codice giallo: non sarebbe dunque in pericolo di vita.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe intervenuta per difendere un suo amico. Durante i soccorsi, è scoppiata nuovamente una rissa tra gli amici dei protagonisti. Forze dell’ordine e personale ATA sono stati impegnati anche per sedare gli animi.