Rissa in centro, 4 arresti

NERVIANO

E' successo in via Marzorati, sul posto i Carabinieri e la Polizia locale. Feriti due uomini e anche un agente

Rissa nel centro cittadino di Nerviano, arrivano i Carabinieri: 4 arresti.

Rissa in centro

Prima le parole, poi sono passati alle mani. Momenti di tensione quelli che si sono vissuti nel pomeriggio di ieri, sabato 26 marzo 2020, in via Marzorati, via che porta al centro cittadino costeggiando il municipio. Intorno alle 14, quattro persone hanno iniziato a discutere animatamente. Per futili motivi. Poi è scoppiata la rissa.

La dinamica

Tutto è iniziato con un incidente lungo la via: sull'auto vi erano due persone originarie dell'Ecuador, uno di 28 anni e l'altro di 30 (il conducente ha fatto tutto da solo). Sul posto è arrivata la Polizia locale che ha poi chiesto il supporto dei Carabinieri di Nerviano. I due ecuadoregni erano molto agitati e hanno iniziato a inveire verso alcuni passanti. Tra questi vi erano due uomini di origine marocchine, di 34 e 42 anni, che hanno reagito. Ed è scoppiata la rissa. I Carabinieri e gli agenti l'hanno sedata in poco tempo.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati anche i soccorritori della Croce Rossa: uno degli ecuadoregni e uno dei marocchini avevano infatti riportato delle ferite, non gravi. E sono stati portati in ospedale. Anche un agente della Polizia locale è rimasto lievemente ferito. I quattro uomini protagonisti della rissa sono finiti nei guai: per loro è scattato l'arresto.