Rissa al bar dopo l'evasione ai domiciliari

Evade dai domiciliari nella sua casa a Bareggio e per di più è tra gli autori di una rissa al bar: è quanto successo in paese domenica 1° ottobre 2023.

Evade dai domiciliari

L'uomo, domenica 1° ottobre, ha deciso di uscire di casa nonostante su di lui pesasse una detenzione ai domiciliari. Recandosi al centro sportivo per fare un po' di movimento, è passato davanti a un bar del paese, dove ha visto una persona che conosceva. E' così sceso dall'auto, lo ha raggiunto e ha iniziato una lite prendendo addirittura una mazza, con la quale ha colpito l'auto del rivale.

La rissa al bar

Dall'altra parte, l'altro uomo coinvolto nella rissa, non è stato a guardare e ha risposto a suon di spranga, tanto che il bareggese è stato poi accompagnato al Pronto soccoeso di Rho.

L'arrivo dei Carabinieri e l'arresto

A intervenire i Carabinieri della Stazione di Bareggio, che hanno arrestato il bareggese sia per essere evaso dai domiciliari sia per aver ingaggiato la rissa. L'uomo è così comparso davanti al giudice per direttissima per rispondere dei reati di evasione e danneggiamento aggravato; dopo varie varie considerazioni anche da parte del giudice di sorveglianza, il bareggese è stato portato al carcere di San Vittore di Milano.