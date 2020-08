Rissa ad Abbiategrasso tra extracomunitari, tre feriti

Rissa nella notte in via Podgora ad Abbiategrasso, tre extracomunitari feriti.

Tre extracomunitari sono stati protagonisti di una rissa nella notte in via Podgora ad Abbiategrasso. Uno di loro, 40 anni, ha riportato ferite alla testa e al collo, con lesioni da taglio ed è stato trasferito all’ospedale di Magenta. Per il secondo, ferite al volto e alla spalla, oltre a lesioni da taglio, anche lui portato all’ospedale di Magenta per essere medicato. Il terzo, un ragazzo di 25 anni, ha riportato ferite profonde a collo e addome ed è stato portato al Policlinico di Milano. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Sull’episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso.

