Rischia lo sfratto: 79enne protesta davanti al municipio

Rischia lo sfratto, così Mariella Moscatt, 79enne di Arluno, stamattina, mercoledì 8 febbraio 2023, ha deciso di protestare davanti al municipio.

Rischia lo sfratto: la protesta

Lei, nata in Sicilia, vive ad Arluno da 16 anni. Da oltre 40 anni si è separata dal marito e non ha figli. Fino a qualche tempo fa è riuscita a lavorare come massaggiatrice, ma il Covid ha messo in difficoltà anche lei. Ora, con la pensione minima da 600 euro al mese, non riesce ad arrivare a fine mese. Il 10 marzo, Mariella rischia lo sfratto e per questo stamani ha deciso di protestare davanti al municipio: per cercare di avere un aiuto dalle Istituzioni, pur essendo consapevole del fatto che non riuscendo a pagare l'affitto, il proprietario può chiedere lo sfratto.