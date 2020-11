“Risate che fanno bene al cuore”, il grazie dei nonni della San Giuseppe ai bambini

“Risate che fanno bene al cuore”, arriva il grazie dei nonni della San Giuseppe ai bambini.

Nove parole che restano impresse

“Grazie per le vostre risate bambini, fanno bene al cuore”. Nove parole. Nove semplici parole impresse nell’inchiostro nero su di un telo bianco, ed un cuore rosso. Così nei giorni scorsi gli ospiti della casa di riposo San Giuseppe di Castano Primo hanno rivolto il loro grazie ai più piccoli in un momento di difficoltà. Difficoltà legate, giocoforza, alla pandemia in corso.

L’omaggio del sindaco

Un gesto di gratitudine apprezzato da molti cittadini. Tra loro, ovviamente, anche il sindaco Giuseppe Pignatiello, che ha reso omaggio ai nonni in questo modo:

“In pochi e semplici simboli, segni, è racchiusa la forza dirompente dell’Amore. Nove parole ed un cuore che simboleggiano l’Italia che spera, l’Italia che ama. L’Italia che resiste”.

Striscione con vista scuole

Uno striscione ben visibile dall’esterno. E’ infatti collocato nelle vicinanze dei plessi scolastici della città: